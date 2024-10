Arnault e Red Bull in trattativa per acquistare il Paris FC: c'è il comunicato ufficiale

Red Bull e la famiglia Arnault hanno avviato ufficialmente una trattativa per acquisire la proprietà del Paris FC. Lo ha annunciato oggi il club della capitale francese, parlando di "esclusiva" con il gruppo Agache, filiale della holding controllata da Bernard Arnault. "Agache, insieme a Red Bull, intende offrire al club i mezzi necessari per continuare il suo sviluppo economico, sociale e sportivo. Una doppia ambizione lo guida: collocare in modo permanente le squadre maschili e femminili nell'élite del calcio francese e nel cuore dei parigini", si legge nel comunicato.

"Attraverso il suo percorso e la sua storia, il Paris FC incarna un altro aspetto del calcio nella capitale. Con l'arrivo di Agache come azionista di maggioranza del club, il Club cambierà dimensione e punterà a nuovi successi". Nel comunicato si precisa inoltre che proseguiranno gli investimenti fatti negli ultimi anni per lo sviluppo del settore femminile. Red Bull dovrebbe ottenere circa il 15% delle azioni e la famiglia Arnault diventerà azionista di maggioranza prima al 55% e poi all'85% entro il 2027, quando Pierre Ferracci avrà lasciato completamente le redini.