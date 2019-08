AS - Atletico Madrid, accordo con il Valencia per Rodrigo: ora servono le cessioni di Correa e Kalinic

L'Ateltico Madrid, secondo quanto riferisce AS, avrebbe raggiunto un accordo con il Valencia per l'attaccante spagnolo Rodrigo Moreno: 55 milioni di euro più cinque di bonus. Il giocatore sarà nelle prossime ore a Madrid per le visite mediche, ma prima di chiudere definitivamente l'affare i Colchoneros hanno chiesto qualche giorno per cedere Kalinic e Correa.