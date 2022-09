Asensio lascerà il Real Madrid a zero. RAC1: preaccordo con il Barça, firmerà per 4 anni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Marco Asensio e il grande tradimento. Secondo le informazioni di RAC1, il Barcellona avrebbe raggiunto un preaccordo con l'attaccante del Real Madrid, che si svincolerà in estate: per lui pronto un ricco contratto quadriennale. Decisiva la voglia dello spagnolo di tornare a sentirsi protagonista, anche se non è scontato che il suo minutaggio cresca in Catalogna, visto l'affollamento nel reparto offensivo.