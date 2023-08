Barcellona, c'è il rischio di non poter registrare i nuovi calciatori

vedi letture

Situazione incerta in casa Barcellona. Secondo quanto riportato da Esport3 il fondo d'investimento tedesco che avrebbe dovuto comprare il 16% del Barça Studios si è tirato indietro. Una situazione che rischia di mandare in fumo la possibilità di incassare 65 milioni di euro, utili a sistemare i conti e poter registrare i giocatori rimasti in sospeso. Fonti vicine al club catalano smentiscono la situazione a Mundo Deportivo, ribadendo che le trattative col fondo sono ancora in corso.

Ricordiamo che allo stato attuale delle cose il Barcellona non può iscrivere i nuovi acquisti Inigo Martinez, Ilkay Gundogan e Oriol Romeu. A questi si aggiungono altri elementi che hanno recentemente rinnovato, come Ronald Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto e Inaki Pena.