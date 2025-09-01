Boniface trova squadra: è un nuovo giocatore del Werder Brema

L’SV Werder Brema ha ufficializzato un nuovo arrivo nell’ultimo giorno di mercato. I Verde-Bianchi hanno ingaggiato l’attaccante Victor Boniface in prestito dal Bayer 04 Leverkusen, club rivale in Bundesliga. L’accordo è stato confermato nella serata di lunedì dal responsabile del calcio professionistico dell’SVW, Peter Niemeyer.

“Siamo entusiasti di essere riusciti a concludere questo prestito e ad assicurarci i servizi di Victor. Ha offerto prestazioni brillanti in Bundesliga e dimostrato tutte le sue qualità. Siamo certi che potrà confermarsi anche qui con noi”, ha dichiarato Niemeyer.

Anche l’allenatore Horst Steffen è convinto che l’attaccante rafforzerà notevolmente la squadra:

“Victor è incredibilmente forte fisicamente, ha un’ottima finalizzazione ed è molto veloce. Nella stagione del titolo con il Bayer si è distinto sia come marcatore che come uomo-assist. Sono sicuro che potrà essere una grande risorsa per il nostro gruppo in questa stagione.”

Il giocatore stesso non vede l’ora di vestire la maglia dell’SVW:

“Le mie conversazioni con il club mi hanno convinto a compiere questo passo verso il Werder. Voglio che le mie prestazioni contribuiscano a raggiungere i nostri obiettivi stagionali come squadra. Non vedo l’ora di far parte del mio nuovo gruppo e di vivere questa esperienza al Werder.”

Victor Boniface arriva con alle spalle 32 gol in 61 partite ufficiali con il Bayer Leverkusen. In precedenza aveva segnato 17 reti in 51 partite con l’Union Saint-Gilloise, dopo l’esperienza al Bodø/Glimt in Norvegia, dove aveva messo a segno 23 gol in 66 presenze. Il 24enne è inoltre già stato convocato 13 volte con la nazionale nigeriana.