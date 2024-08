Broja-Chelsea, ora è finita: i Blues gli hanno vietato di usare le strutture del centro sportivo

Armando Broja non sarà un giocatore del Chelsea nella prossima stagione, o quanto meno della prima squadra. Enzo Maresca ha deciso di escludere l'albanese dal suo gruppo di lavoro, invitandolo a trovarsi una nuova sistemazione per evitare di essere rilegato neanche in panchina, ma addirittura in tribuna, per un campionato intero.

Per Broja ci sarebbe comunque la possibilità di giocarsi le proprie carte e far cambiare idea a Maresca mettendosi in mostra con l'U21 del Chelsea, ma la rottura con i Blues sembrerebbe essere piuttosto profonda, oltre che definitiva.

A conferma di questa, scrive il The Telegraph, la società londinese avrebbe vietato all'attaccante albanese di utilizzare le strutture del centro sportivo della prima squadra, Cobham, mettendogli comunque a disposizione la possibilità di allenarsi con l'U21 per rimanere in forma in attesa di una nuova sistemazione. Insieme a Broja, anche Chalobah e Lukaku sono rientrati in questo discorso, ed i tre potrebbero diventare delle ghiotte occasioni di calciomercato, soprattutto negli ultimi giorni, anche per le squadre di Serie A.