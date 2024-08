Buona la prima di Flick a Barcellona: battuto in rimonta il Valencia

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Vittoria in rimonta per 2-1 del Barcellona in casa del Valencia grazie ad una doppietta di Lewandowski nella prima giornata di Liga. In Premier League vittorie per il Liverpool: 2-0 in casa del neopromosso Ipswich. L'Arsenal si impone per 2-0 sui Wolves. Il Brighton batte 3-0 in trasferta l'Everton. Newcastle di misura 1-0 sul Southampton. Ko in casa per 2-1 il West Ham con l'Aston Villa. (ANSA).