Caso Olmo, Flick: "Ci siamo isolati dai problemi, ma è ovvio che vogliamo Dani con noi"

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ​​ha commentato così - come riportato da As.com - il successo sul Barbastro nei sedicesimi di finale della Coppa del Re con un clamoroso 0-4. Le sue prime considerazioni sono state su Ansu Fati: "Sia oggi che nelle partite precedenti, penso sempre che Ansu giochi a sinistra. Preferisco che giochi lì e non come attaccante".

Impossibile non parlare di quello che sta accadendo in società: "Tutti vogliono che Olmo e Pau tornino con noi. E' l'unica cosa che possiamo dire. Siamo stati molto coinvolti nella partita. Non possiamo fare nient'altro. La squadra ha cercato di tenersi isolata da questi problemi. Devi essere professionale e rispondere sul campo".