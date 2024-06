Chelsea, preso Adarabioyo a zero. Era stato accostato a gennaio anche al Milan

Tosin Adarabioyo è il primo colpo dell'estate del Chelsea di Enzo Maresca. Da oggi il difensore inglese è un nuovo calciatore dei Blues. Questo il comunicato ufficiale con cui il club londinese ha annunciato l'acquisto: "Il Chelsea è lieto di annunciare che il difensore centrale Tosin Adarabioyo si unirà al club prima della stagione 2024/25. Il 26enne ha firmato un contratto quadriennale – che inizierà il 1° luglio – e arriva dal Fulham".

I co-direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart hanno dichiarato: “Siamo lieti di portare Tosin al Chelsea. Nel corso della sua carriera, ha messo in mostra la sua maturità e le sue qualità difensive e ha acquisito una vasta esperienza in Premier League nelle ultime stagioni. È pronto a fare il salto al Chelsea e a lavorare al fianco dei giocatori di talento della nostra squadra. Non vediamo l’ora che Tosin si unisca a noi per il pre-campionato”.