Conceiçao contro il Porto: "I recenti eventi mi hanno deluso, un tradimento"

Si è conclusa nel modo peggiore possibile l'avventura di Sergio Conceicao come allenatore del Porto. Il lusitano ha attaccato la dirigenza per il trattamento ricevuto nonostante un lungo contratto con il club, che ha però scelto di risolvere unilateralmente: "Sento di aver adempiuto al mio dovere, dopo aver vinto 11 titoli. Gli eventi recenti, vale a dire l'abuso di fiducia a un membro del mio team tecnico, l'interferenza nella sua integrità e coesione a mia insaputa, mi lasciano esausto e disilluso. Sono sempre stato guidato dal candore e dalla lealtà. Non sarà una violazione di valori e un tradimento da parte degli altri che mi farà mettere in dubbio i miei valori e la mia parola", ha detto.

Dopo 7 anni, dunque, Sergio Conceiçao non siederà più sulla panchina del Porto. Da capire ora cosa il futuro avrà in serbo per l'allenatore lusitano, ma le ultime notizie portano a credere che l'ex obiettivo del Milan possa essere l'uomo giusto per il Marsiglia. Staremo a vedere.