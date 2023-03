Cope - La Procura spagnola ha sporto denuncia contro il Barcellona e Negreira per per presunta corruzione

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Procura spagnola, riporta Cope, ha sporto denuncia contro il Barcellona e José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA), per presunta corruzione. La denuncia, spiega il portale spagnolo, è rivolta anche contro gli ex presidenti del Barca Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, e contro gli ex dirigenti del club Óscar Grau e Albert Soler. I presunti reati sarebbero quelli di corruzione tra privati ​​in ambito sportivo, di scorretta amministrazione e di falso in atti.