Cristiano Ronaldo in trattativa avanzata per il rinnovo con l'Al Nassr di Pioli

Il calciomercato comincia già a far parlare e di assoluto interesse è il futuro di Cristiano Ronaldo. Da tre anni in Arabia Saudita, per giocare con l'Al Nassr, nelle ultime settimane tuttavia sono sorte delle incertezze circa la permanenza del campione portoghese di 40 anni mentre il suo contratto con il club saudita andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

Invece, stando a quanto riportato da TNT Sports, non potrebbe essere nulla di più diverso. Le trattative per il rinnovo sono già molto avanzate e tutto lascia credere che Ronaldo continuerà a giocare in Medio Oriente, firmando un nuovo accordo con l'Al Nassr per altri due anni (2027). Se l'affare dovesse concretizzarsi, CR7 pianifica di giocare almeno fino ai 42 anni e continuare a stabilire nuovi record. Il suo grande obiettivo rimane quello di raggiungere i 1000 gol in carriera a livello professionale. Inoltre, vuole restare in attività in vista del Mondiale 2026, che sarebbe l’ultimo della sua carriera.

Una notizia che scuote l’intero ambiente calcistico, mettendo da parte l’ipotesi di un ritorno in Europa. Cancellando anche alcuni rumors trapelati circa la volontà di Ronaldo di accasarsi in una squadra che prenderà parte al Mondiale per Club. Ancora una volta l'ex Juventus e Real Madrid - tra le altre - dimostra di sentirsi completamente a suo agio sia nella Saudi Pro League, all’Al Nassr allenato da Stefano Pioli.