© foto di www.imagephotoagency.it

Ojogo indica come il Milan possa essere in corsa per il nazionale iraniano Taremi, di proprietà del Porto. Il club vorrebbe fare plusvalenza, per questo si sta valutando in queste ore l'offerta dell'Al Hilal. L'intenzione è di chiudere questa settimana, il Milan rimane alla finestra.