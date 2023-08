Dal Portogallo: lo Sporting Lisbona alza il pressing per Hjulmand

Le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, venerdì 4 agosto 2023:

A Bola

Il quotidiano A Bola oggi in edicola si è soffermato sullo Sporting Lisbona in prima pagina. Il club lusitano ha alzato il pressing per Morten Hjulmand del Lecce ma potrebbe virare anche su André.

Record

Anche Record in prima pagina si sofferma sullo Sporting Lisbona, molto interessato all'acquisto di Morten Hjulmand dal Lecce. Il club pugliese potrebbe anche scendere a 17 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Intanto sulla lista dei portoghesi c'è anche Zanoli.