Dall'Argentina: Tottenham, chiuso il trasferimento di Veliz dal Rosario Central

Il Tottenham ha chiuso nelle scorse ore l'arrivo di Alejo Veliz dal Rosario Centrale. Lo riferisce TyC Sports in Argentina che spiega che, nonostante la clausola da 15 milioni di euro, gli Spurs hanno investito circa 15,5 milioni più altri 5,5 milioni di bonus e hanno concesso al club argentino il 10% sulla futura rivendita. Si tratta della cessione più costosa della storia del Rosario Central. Nei prossimi giorni, il giocatore è atteso a Londra per la firma sul contratto (5 anni). Nelle scorse settimane, Veliz era stato accostato anche ad altre squadre come per esempio il Milan, ma alla fine il suo futuro sarà al Tottenham.