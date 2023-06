MilanNews.it

Brusca frenata nella trattativa tra Hakim Ziyech e l'Al Nassr. Secondo quanto riportato da Footmercato il calciatore marocchino non avrebbe passato le visite mediche, come accaduto a gennaio col Paris Saint-Germain. L'affare dunque rischia di saltare, al momento la società araba non è più convinta di siglare l'accordo.