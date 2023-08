Dalla Francia: Neymar quasi convinto dall'Al Hilal

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - I media francesi sono concordi: Neymar sta per accettare la proposta faraonica dell'Al Hilal e trasferirsi anche lui nella Saudi League, lasciando dopo sei anni e senza tanti rimpianti il Paris Saint Germain. Secondo fonti del suo entourage, le trattative con il club saudita sono molto avanzate ma l'affare non è ancora concluso con la firma del giocatore. Da parte del club parigino, non si nega un interessamento dell'Al Hilal, che potrebbe portarsi via anche Verratti.

Nonostante il desiderio di Neymar fosse quello di tornare dopo sei anni al Barcellona, al quale aveva lasciato in dote i 220 milioni del suo trasferimento, la valanga di milioni prospettata da Riad sia per il club, sia per il giocatore sembra abbia convinto tutti. Il Psg chiede almeno 150 milioni per il trasferimento del brasiliano che ha un contratto fino al 2027, e dovrebbe ottenerne anche di più, mentre dal Brasile si parla di un annuale da 100 milioni per il giocatore. (ANSA).