Dalla Germania: Bayern Monaco, spuntano anche i nomi di Maignan e Diogo Costa per la porta

Christian Falk, giornalista della Bild, attraverso Twitter, riferisce che il Bayern Monaco sta valutando la possibilità di prendere un nuovo portiere nel caso in cui il recupero di Manuel Neuer dovesse andare troppo per le lunghe: tra le idee ci sono anche Mike Maignan del Milan e Diogo Costa del Porto.

Bayern discussed also the candidates Mike Maignan (28, Milan) and Diogo Costa (23, Porto) for a number-1-Solution, if the Comeback of Manuel Neuer could no longer be estimated in terms of time @SPORTBILD @altobelli13