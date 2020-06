Secondo quanto riferisce DeichStube in Germania, il futuro di Milot Rashica sarà lontano dal Werder Brema, ma non si ancora quale sarà la sua prossima squadra: sul giocatore ci sarebbero in particolare tre club, cioè Lipsia, che è in pole, Hertha Berlino e Milan, dove dovrebbe arrivare Ralf Rangnick che è un grande estimatore dell'attaccante esterno kosovaro.