Dalla Spagna, Asensio ha rifiutato la proposta arrivatagli dal Milan

Il Milan, e anche il Tottenham, hanno cercato di rafforzarsi fino all’ultimo durante il mercato estivo facendo la corte a Marco Asensio del Real Madrid. Come scritto dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, l’obiettivo del giocatore era quello di rimanere con i Blancos, soprattutto dopo il ritorno di Carlo Ancelotti in panchina. Infatti Asensio ha detto di no sia alla proposta arrivatagli dal Diavolo e sia a quella arrivatagli dagli Spurs. Il classe 1996 ha preferito rimanere a giocare in Spagna per riconquistare anche la Nazionale in vista dei Mondiali di Qatar 2022.