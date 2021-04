Dalla Spagna - Laporta non conferma ancora la partecipazione del Barca alla Super League, manca l'ok dei soci

Stando a quanto riportato da Xavi Torres, giornalista spagnolo di tv3.cat, la presenza del Barcellona nella Super League non è ancora certa. Infatti, prosegue Torres, il presidente blaugrana Laporta ha specificato che per far sì che la squadra catalana partecipi alla nuova Super Lega deve prima arrivare l'ok di tutti i soci del club. Quindi non c'è ancora nula di definito.

El @FCBarcelona no entrarà a la Súperlliga si no ho aprova l’Assemblea de socis. Així ho va fer constar @JoanLaportaFCB en el document fundacional del nou gran projecte europeu de futbol. Més info, al TNVespre, de @tv3cat. — Xavi Torres (@xavitorresll) April 20, 2021