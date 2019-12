Depay, gol e rissa con i tifosi nella gara contro il Lipsia

Nel recente passato è stato uno dei nomi maggiormente accostati e seguiti dal Milan: Memphis Depay, in forza al Lione, è stato spesso vicino a vestire i colori rossoneri ma per ragioni economiche e di altra natura questa possibilità non si è ancora concretizzata. Talento indiscutibile, l'olandese è la stella del Lione che proprio ieri ha trascinato alla qualificazione agli ottavi in Champions League. Nel rocambolesco match contro il Lipsia, tuttavia, Depay è stato prima protagonista del gol del pareggio e poi colpevole di un brutto episodio con i propri tifosi. Al termine della sfida con i tedeschi, infatti, gli ultrà della squadra francese hanno srotolato uno striscione denigratorio nei confronti di Marcelo, compagno di squadra di Depay. Alla vista del manifesto, Depay è corso verso la curva, ha strappato lo striscione dalle mani del tifoso e gli è andato a muso duro. Durante lo scontro, uno dei tifosi ha fatto partire uno sputo nei confronti di Depay che a fine partita si è sfogato in lacrime davanti alle telecamere, accusando i supporters di non sostenerli.