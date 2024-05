Di Maria raggiunge Messi a Miami: secondo ESPN l'accordo sarebbe già stato trovato

Angel di Maria e Lionel Messi finalmente insieme in una squadra di club. È la notizia del giorno in Argentina, riportata da ESPN: il Fideo avrebbe trovato infatti l'accordo con la franchigia della Florida ed è pronto a unirsi a Luis Suarez, Sergio Busquets e Jordi Alba in quello che diventerebbe un vero e proprio Dream Team.

Resterebbe solo un dubbio, relativo alla data del possibile arrivo del fantasista negli Stati Uniti: dopo la Copa America (dal 20 giugno al 14 luglio) oppure nel gennaio 2025. L'idea sarebbe quella di giocare per qualche mese negli USA e poi chiudere la carriera nel Rosario Central, dove tutto è cominciato.

L'argentino, ex di Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, ha un contratto fino al 30 giugno con il Benfica ma c'è l'opzione per il rinnovo fino al 2025. Un'opzione che a Lisbona sperano venga esercitata, visto l'apporto che il giocatore ha dato alla squadra. Ne ha parlato Roger Schmidt qualche giorno fa "Speriamo ancora che resti, non credo che abbia ancora deciso. Ha avuto una grande carriera ma è ancora in gran forma. Ha fatto una grande stagione con tanti gol e assist. Restare qui almeno per una stagione e poi trasferirsi in Argentina potrebbe essere una soluzione. Come suo allenatore, mi piacerebbe lavorare con lui per un'altra stagione. Vediamo cosa succederà". Il classe 1988 ha realizzato 17 reti e 15 assist in 48 partite stagionali, mostrando i soliti colpi di classe e una condizione fisica ancora invidiabile.