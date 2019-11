Emery apre al ritorno di Xhaka. E il Milan si allontana...

José Mourinho si è preso tutte le prime pagine inglesi stamattina, come normale che fosse. Molti quotidiani, tuttavia, hanno lasciato un piccolo spazio anche all'Arsenal e si registra un'apertura di Unai Emery nei confronti di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero ha chiesto di trovare una soluzione che preveda il suo reintegro in rosa: "Inversione a U" scrive Star Sport con il tecnico spagnolo pronto a dare una seconda chance allo svizzero che in queste settimane è stato accostato al Milan. Interpellato sulla questione, prima della partita con il Norwich, Emery ha ammesso: "Mi ha detto che vuole aiutare la squadra. Deciderò quando tornerà a giocare. Anche Bellerin ebbe problemi con i tifosi, così come altri giocatori. Ma sono tornati e voglio che Xhaka faccia lo stesso. Gli ho tolto la fascia di capitano perché è meglio che non abbia quella responsabilità. Non dovrebbe dimenticare il suo errore, ma può tornare e mostrare il suo impegno. È un bravo ragazzo, un buon giocatore e ama e rispetta l'Arsenal, ma deve sapere che ha fatto un errore".