Il Barcellona spara alto, Ansu Fati verso la permanenza per almeno un altro anno

Il Barcellona fissa il prezzo di Ansu Fati. Come scrive Mundo Deportivo, i blaugrana non lasceranno partire l'attaccante spagnolo per meno di 60 milioni di euro, cifra che difficilmente potrà essere offerta quest'estate dalle sue pretendenti. Il Barça dal canto suo spera di poter recuperare il miglior Ansu Fati pre-infortunio, aspettandolo per almeno un'altra stagione.