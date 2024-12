Il Braga fa un regalo ai tifosi: potranno entrare gratis allo stadio per l'ultima gara del 2024

Il Braga vuole ringraziare in qualche modo i suoi tifosi e ha scelto di farlo aprendo le porte dell'Estadio Municipal per l'ultimo match del 2024, quello contro il Casa Pia: qualsiasi tifosi potrà entrare senza alcun biglietto, ma semplicemente presentandosi all'impianto che ospiterà la sfida valida per la 16^ giornata di Liga Portugal.

Gli abbonati avranno il posto garantito, ma non saranno gli unici: l'obiettivo è proprio quello di attrarre alcuni fan inattivi per aumentare la media delle presenze allo stadio. In media sono poco più di 15.000, ma la capienza complessiva è di 30.286 persone. A riportarlo è Record.