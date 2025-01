Il governo concede la registrazione temporanea a Olmo e Victor per la Supercoppa

vedi letture

Clamorosa notizia dell'ultim'ora in arrivo dalla Spagna e riportata dal collega Matteo Moretto su Relevo. Secondo quanto viene riferito il Consiglio Superiore degli Sport, organo statale, avrebbe concesso la misura cautelare per il Barcellona per quanto riguarda il caso dei tesseramenti di Dani Olmo e Pau Victor. Ciò vuol dire che per la Supercoppa Spagnola che inizia oggi a Gedda, in Arabia Saudita, è permessa la registrazione temporanea dei due calciatori.

Ciononostante questa sera, alle 20, nella semifinale contro l'Athletic Bilbao non ci saranno nè Olmo nè Victor perché ormai non convocati per la sfida dal tecnico Hansi Flick. In caso di arrivo in finale, però, i due calciatori sarebbero a disposizione dell'allenatore tedesco. Il Governo spagnolo ha accettato per il momento la tesi dei blaugrana presentata con un documento di 52 pagine. Da sottolineare che si tratta di una situazione temporanea e di una misura cautelare vista la lunghezza di tutto il processo.