Il Monaco annuncia il 'sostituto' di Fofana: ufficiale l'arrivo di Camara

Definitivo il trasferimento al Monaco di Lamine Camara: una grande sfida per il centrocampista classe 2000 senegalese che idealmente dovrebbe andare a sostituire Youssouf Fofana che è in partenza ed è cercato dal Milan.

Il comunicato ufficiale. "L'AS Monaco è lieta di annunciare l'arrivo di Lamine Camara. Il 20enne centrocampista senegalese ha firmato un contratto di cinque stagioni e si lega al club fino al 30 giugno 2029.

Nato il 1° gennaio 2004 a Bignona, in Senegal, Lamine Camara ha completato tutta la sua formazione nel suo Paese natale. Nel 2019 la sua carriera lo ha portato all'AS Génération Foot, dove ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2021", la nota del club monegasco trasmessa sui social e sul sito ufficiale.

Un futuro già scritto, come il numero che vestirà sulla maglietta. "La sua stagione è stata segnata anche dalla sua prima apparizione alla Coppa d'Africa in Costa d'Avorio nel gennaio 2024. Partito tre volte in quattro partite, si è messo in luce nella prima partita contro il Gambia, segnando due volte per aiutare i Leoni di Teranga a vincere per 3-0.

D'ora in poi, Lamine Camara metterà a frutto le sue capacità con la maglia diagonale dell'AS Monaco (numero 15), dove si riunirà a due compagni di squadra internazionali, Krépin Diatta e Ismail Jakobs.

L'AS Monaco augura a Lamine Camara il meglio con i Rouge & Blanc!"