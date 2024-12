Infrazioni contro il Fair Play Finanziario: attesa la sentenza per il Manchester City

vedi letture

Venerdì scorso si è chiuso il processo, cominciato a settembre scorso. E adesso si sta valutando la sentenza. Di cosa parliamo? Del caso che movimenta la Premier League e in particolare il Manchester City per le presunte 115 infrazioni al 'Fair Play' finanziario . "Venerdì si è conclusa la discussione finale di un caso con enormi implicazioni per il calcio inglese e un gruppo di tre esperti sta ora esaminando le prove prima di emettere un verdetto nei prossimi mesi ", si legge sulle colonne del quotidiano inglese. Qualunque sia il verdetto, va ricordato che entrambe le parti potranno presentare ricorso. E in tal caso, secondo le informazioni del Daily Mail, è possibile che la decisione definitiva non venga emessa fino alla prossima stagione, il che allungherebbe notevolmente il caso.

I presunti fatti di cui è accusato il Manchester City si sono verificati tra il 2009 e il 2018 e sono stati denunciati nel 2023 dopo un'indagine durata quattro anni, iniziata nel dicembre 2018 dopo che "Der Spiegel" aveva pubblicato documenti di Football Leaks. Il processo, avvolto nel segreto, si sta svolgendo presso l'IDRC (International Dispute Solution Centre) di Londra.

Se il Manchester City, che fin dall'inizio ha negato gli illeciti di cui è accusato, viene ritenuto colpevole di alcune delle accuse più gravi, potrebbe dover affrontare enormi sanzioni pecuniarie, detrazioni di punti o addirittura la retrocessione. Nel periodo in cui il club è accusato di aver commesso quelle 115 infrazioni, la squadra ha investito quasi 1,5 miliardi di euro per diventare il nuovo 'big' della Premier. Hanno vinto il primo nel 2011... e da allora ne hanno vinti otto, facendo en plein negli ultimi quattro anni.