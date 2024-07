Inghilterra, lo strano caso di Walker: all'Europeo presenti sia la moglie che l'amante

E' stato sicuramente un Europeo molto particolare per il difensore inglese Kyle Walker. Salito nei mesi scorsi agli onori della cronaca scandalistica per le sue relazioni plurime da uomo sposato e con figli, ha fatto rumore la presenza doppia della moglie Annie Kilner e dell'amante Lauryn Goodman, con la quale aveva avuto anche altri due figli.

A tal proposito il The Sun fa sapere come alla Goodman sia stato vietato da parte degli addetti alla sicurezza dello stadio di Berlino di avvicinarsi troppo alla zona dedicata alle dolci metà e alle famiglie così che si evitassero incidenti o scene fuori programma. Le due donne comunque, sottolinea il pezzo del quotidiano inglese, erano a meno di 100 metri di distanza l'uno dall'altra. E per giunta con la Goodman c'era uno dei due figli avuti nella relazione con Walker, con tanto di maglietta speciale.