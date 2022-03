Inviato alla UEFA il video delle minacce di Al-Khelaifi. Anche Pochettino a rischio squalifica

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Non solo Nasser Al-Khelaifi ma anche Mauricio Pochettino potrebbero essere sanzionati dalla UEFA a seguito dei fatti di ieri sera. Il presidente del Paris Saint-Germain al termine della partita aveva lasciato di gran fretta la tribuna autorità del Bernabeu, per scendere urlando nella zona riservata alle squadre. Lì avrebbe continuato a urlare e provato a prendere a pugni i muri della stanza riservata agli arbitri. Nel referto arbitrale, come anticipa l'edizione odierna di Marca, vi sarebbe anche un tentativo di ingresso nello spogliatoio dell'arbitro, inoltre sarebbero volate parole grosse nei confronti della tv spagnola che lo stava riprendendo.

La UEFA ha chiesto pertanto al Real Madrid il video in cui viene ripreso proprio il numero uno del Paris Saint-Germain mentre sbraita e forza la porta del direttore di gara e una volta analizzati i fatti Al-Khelaifi rischia una lunga squalifica.

Per quel che riguarda Mauricio Pochettino potrebbero costare caro le sue dichiarazioni nel post-partita nei confronti dell'arbitro, in riferimento al gol dell'1-1 convalidato e in cui il tecnico argentino reclama un fallo di Benzema su Donnarumma. Già in passato, restando al Paris Saint-Germain, Neymar fu squalificato per tre giornate per aver definito nel 2019 l'arbitraggio di PSG-Manchester United "una vergogna". Frase scritta su Instagram con il brasiliano allora nemmeno sceso in campo.