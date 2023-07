L'Equipe - Dopo il 'no' di Mbappé, Al Hilal pronto a virare su Osimhen con un'offerta monstre

Niente da fare per l'Al Hilal: nonostante i tanti soldi messi sul piatto, nonostante il viaggio a Parigi di una delegazione del club, nonostante a un certo punto il giocatore stesse cominciando a prendere in considerazione l'idea, alla fine Kylian Mbappé ha rifiutato l'offerta monstre da 700 milioni di euro (300 al PSG, 400 in due anni all'ex Monaco). Il club saudita si è già consolato con Marco Verratti, ma vuole chiudere un colpo da novanta anche per l'attacco.

Virata verso l'Italia

Stando a quanto riferito da L'Equipe, il nome giusto potrebbe essere Victor Osimhen. L'autorevole quotidiano francese scrive testualmente: "Consapevoli delle scarse possibilità di arrivare al numero 7 del PSG, gli emissari del club saudita sarebbero pronti ad aprire un'altra trattativa prestigiosa: quella che porta a Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli". Una proposta faraonica potrebbe presto essere presentata anche al centravanti argentino e, poi, pure al Napoli.