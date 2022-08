Fonte: tuttomercatoweb.com

Problemi per Christophe Galtier, nuovo allenatore del PSG: la FFF, federazione calcistica francese – come rivela L’Equipe – non ha approvato il contratto biennale del tecnico con il PSG per alcune mancanze nella sua formazione. Il tecnico 55enne, infatti, non ha ottenuto la "riqualificazione" del suo diploma UEFA Pro, una sorta di aggiornamento delle sue conoscenze. Secondo il regolamento, ogni allenatore deve ottenerla ogni tre anni, superando l'esame che dà il Professional Football Coaching Certificate (BEPF). L'accordo con tra il club parigino e Galtier comunque non sembra a rischio ed è probabile che il tecnico si sottoponga all'esame durante la prossima pausa per le nazionali.