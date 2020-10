L'Equipe - Strasburgo, rifiutata offerta da 17 mln del Milan per Simakan. No anche al West Ham

Le ultime ore di mercato sono state molto movimentate per lo Strasburgo visto che Milan e West Ham ci hanno provato fino alla fine per Mohamed Simakan: i rossoneri, che avevano trovato un accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni, hanno presentato più offerte durante la giornata di ieri, l'ultima da 17 milioni di euro (bonus compresi). Il club francese ha detto no alla proposta milanista e poi ha rifiutato anche quella del West Ham che aveva messo sul piatto 17 milioni più bonus. Lo riferisce L'Equipe che ricorda che lo Strasburgo chiedeva 20 milioni per lasciar partire Simakan.