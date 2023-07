Lipsia, ufficiale l'arrivo dal Lens di Lois Openda: contratto fino al 2028

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ora è arrivata anche l'ufficialità: Lois Openda è un nuovo giocatore del Lipsia. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tedesco che ha comunicato che il centravanti belga, accostato anche al Milan nei mesi scorsi, arriva dal Lens e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

