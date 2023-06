Luis Enrique al Psg, la firma è in arrivo. Mercoledì l'ufficialità?

MilanNews.it

Luis Enrique ha finalmente sciolto le riserve sul suo futuro: dopo l'addio alla Nazionale spagnola, l'ex Barcellona infatti ripartirà dalla Francia: esattamente dal Paris Saint-Germain. Secondo Le Parisien, il tecnico asturiano sarebbe ormai ai dettagli con il club francese: in arrivo la firma su un contratto biennale, con opzione per il terzo anno. Il giorno dell'ufficialità dovrebbe essere mercoledì: per allora gli ultimi cavilli burocratici dovrebbero essere risolti, e i parigini potranno annunciare l'avvicendamento in panchina tra Galtier e Luis Enrique.