Manchester United, Greenwood torna in carcere: ha violato le condizioni della libertà vigilata

L'inverno scorso l'arresto, in aprile la concessione della libertà vigilata, ora Mason Greenwood è in attesa del procedimento penale. Le accuse? Stupro, aggressione e minacce di morte. L'attaccante è stato messo fuori rosa dal Manchester United, ma continua a far parlare di sé. The Sun fa sapere che il classe 2001 è stato nuovamente arrestato perché ha provato a contattare la presunta vittima, cosa che gli è proibito fare per legge in attesa dell'udienza. Violate le condizioni della libertà vigilata (su cauzione), Greenwood è tornato in carcere stamattina.