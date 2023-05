Marca - Asensio via dal Real Madrid: Aston Villa in forte pressing

MilanNews.it

Il futuro di Marco Asensio sarà con ogni probabilità lontano dal Real Madrid, ma per ora il giocatore non ha preso ancora una decisione definitiva sul suo futuro. Secondo Marca, tra i vari club che lo vorrebbero ingaggiare a zero, c'è l'Aston Villa che è in forte pressing su di lui. Sulle sue tracce ci sono poi anche PSG, Arsenal e Milan.