Marca - Brahim Diaz sarà un giocatore del Real Madrid la prossima stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dalla Spagna sono sicuri, Marca infatti riporta che Brahim Diaz sarà un giocatore del Real Madrid la prossima stagione, dopo tre anni di prestito al Milan in cui è cresciuto moltissimo. Per il quotidiano spagnolo i blancos sono certi che Diaz può essere un buon profilo per le fasce o nel ruolo da numero 10. Domani contro il Verona, secondo Marca, sarà quindi l'ultima partita di Diaz con la maglia rossonera. Inoltre l'attuale 10 rossonero non è stato convocato dalla Spagna e potrebbe decidere di accettare la corte della nazionale marocchina che da tempo lo segue.