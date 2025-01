Monchi: "Joao Felix oggetto del desiderio, ma oggi è complicato per l'Aston Villa"

L'Aston Villa sta per ricevere una significativa entrata grazie al trasferimento di Jhon Duran all'Al Nassr per un affare flash e complessivo da circa 78 milioni di euro forse potrebbe permettere l'assalto per Joao Felix (conteso dal Milan) di proprietà del Chelsea attualmente. Il direttore sportivo dei Villans, Monchi, ha confermato il loro interesse in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS.

“La prima cosa che faremo con i soldi che riceveremo dalla vendita di Durán è mettere da parte una parte di essi a causa delle regole del Fair Play Finanziario, che sono molto esigenti. Una parte significativa delle entrate andrà in quella direzione", ha ammesso in prima battuta. In seguito il dirigente del club inglese ha ammesso: “Poi ci sono dei nomi, uno dei quali è Joao (Felix, ndr). Emery lo apprezza, perché nei tre mercati di trasferimento a cui ho partecipato, questo è il quarto, è sempre stato menzionato ed è stato un piccolo oggetto del desiderio per Emery. Ma è complicato, e non so se riusciremo a fare qualcosa".

Con un retroscena di mercato non indifferente: “È un giocatore di grande qualità e Emery è stato in grado di recuperare giocatori che erano considerati persi nella sua carriera da allenatore, e ha fiducia nel talento di João. La prima volta, quando l'Aston Villa era in Conference, lui voleva la Champions League, ed è per questo che è andato al Barcellona. Poi, nell'operazione con Gallagher e l'Atlético, ha dovuto entrare nelle trattative con il Chelsea e non siamo riusciti a farci strada".