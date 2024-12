Mudryk positivo al doping, Maresca: "Ci fidiamo di lui, siamo tutti tristi. Qui per supportarlo"

vedi letture

Il Chelsea si è ritrovato con un bel grattacapo. Mykhailo Mudryk, infatti, è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso agosto - secondo quanto rivelato in data odierna dal Daily Mail -, precisamente al meldonium, che se assunta intenzionalmente porterebbe alla sospensione dall'attività di calciatore fino a 4 anni secondo le linee guida FIFA.

Questo caso, ormai di portata mediatica, non poteva che finire sotto la lente di ingrandimento dei giornalisti presenti alla conferenza stampa di Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, che ha espresso un parere sulla situazione che sta attraversando il 23enne ucraino. Impossibilitato ad allenarsi o a giocare per i Blues durante il periodo di fermo momentaneo in attesa della sentenza del processo: "Cosa ho detto a Mudryk? Penso che la situazione ora sia un po' più chiara, in quanto abbiamo una dichiarazione del club e il club ha già detto ciò che c'era da dire. Quindi non c'è nulla da aggiungere, tranne che il club, lo staff tecnico, la squadra e tutte le persone all'interno del centro di allenamento lo supportano e si fidano di Misha".