Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona ha rifiutato due offerte che le sono arrivate per Emerson, terzino destro di proprietà del club blaugrana che è in prestito al Betis Siviglia fino al 30 giugno 2021: una proposta è arrivata dal Milan, mentre l'altra dall'Everton. Gli spagnoli chiedono sempre 30 milioni di euro per lasciar partire il brasiliano.