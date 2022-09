MilanNews.it

Il Mundo Deportivo in edicola oggi riporta la notizia secondo cui il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Marcos Asensio, attaccante in scadenza di contratto a fine stagione con il Real Madrid. Lo spagnolo, accostato a lungo in estate anche al Milan, piace ai blaugrana per età (26 anni), qualità e polivalenza.