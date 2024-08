Nottingham Forest, il Feyenoord ha rifiutato l'offerta per Santiago Gimenez

Il Nottingham Forest è alla ricerca di un attaccante centrale e ha presentato al Feyenoord la sua prima offerta ufficiale per Santiago Gimenez: 25 milioni di euro, qualcosina in più, che però non sono ritenuti sufficienti dalla società olandese. La richiesta, infatti, è più alta e questa prima proposta è stata rispedita al mittente.

Proprio per tale ragione i Tricky Trees avrebbero spostato il mirino su Eddy Nketiah. Secondo Sky Sports UK, il Nottingham Forest sta spingendo per l'attaccante dell'Arsenal, i contatti tra tutte le parti in causa sono in corso e queste ore sono molto calde per il futuro del giocatore, valutado dal club inglese circa 35 milioni di euro.

Nei giorni scorsi Arteta ha parlato così del futuro di Nketiah: "Tutti i giocatori che sono qui hanno la possibilità di rimanere con noi. Ecco perché sono qui! Quanto è necessario sviluppare le scene d'azione o ti accontenti di continuare a seguire quanto fatto l'anno scorso?". Aggiungendo in merito alla possibilità di perdere davvero la punta 25enne: "Vedremo. Valuteremo se c'è qualcosa da decidere. Al momento non c'è".