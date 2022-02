Offesa a Pickford: "Hai le braccia corte come un T-Rex". E scoppia la rissa

Jordan Pickford potrebbe finire nei guai dopo una rissa scoppiata domenica sera in un pub di East Boldon, nel South Tyneside. Il portiere dell'Everton e della Nazionale inglese, riporta The Sun, avrebbe reagito in malo modo all'insulto di un uomo, che lo avrebbe paragonato a un T-Rex per le "braccia troppo corte". L'affronto avrebbe scatenato la rissa che ha coinvolto la quasi totalità dei presenti nel locale, con gli amici di Pickford in prima linea a difenderne l’onore. Un ragazzo ne è uscito con il naso rotto; la polizia ora indaga sull'accaduto, anche se per ora non ci sono prove contro il giocatore.