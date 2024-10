Pallone d'Oro, l'indiscrezione dalla Spagna: "Vinicius non sarà neanche a Parigi, vincerà Rodri"

Nonostante tutti i riflettori siano puntati sul brasiliano Vinicius Junior, alla fine il giocatore del Real Madrid potrebbe non essere il vincitore del Pallone d'Oro che verrà assegnato questo pomeriggio. Ne è certo (ma il condizionale in questi casi è d'obbligo) il giornalista Ramón Álvarez de Mon, secondo il quale il tanto ambito premio non andrà alla stella brasiliana, che probabilmente non si recherà neanche a Parigi per la celebrazione.

"Le informazioni che ho sono che Vinicius non vincerà il Pallone d'Oro. Anzi, molto probabilmente non andrà a Parigi. Lo vincerà Rodri", ha scritto sul suo profilo X il collega spagnolo. Se fosse confermato, il vincitore sarebbe il centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernandez: attualmente infortunato, Rodri ha portato a termine una brillante ultima stagione in cui, oltre a vincere la Premier League, ha vinto il Campionato Europeo con la Nazionale spagnola, risultando uno dei giocatori più decisivi in entrambi i casi.

I 30 finalisti del Pallone d'Oro

Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/Turchia)

Dani Carvajal (Real Madrid/Spagna)

Ruben Dias (Manchester City/Portogallo)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/Ucraina)

Phil Foden (Manchester City/Inghilterra)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Spagna)

Erling Haaland (Manchester City/Norvegia)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/Germania)

Harry Kane (Bayern Monaco/Inghilterra)

Toni Kroos (Real Madrid/Germania)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigeria)

Emiliano Martinez (Manchester City/Argentina)

Lautaro Martinez (Inter/Argentina)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/Francia)

Martin Odegaard (Arsenal/Norvegia)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/Spagna)

Cole Palmer (Chelsea/Inghilterra)

Declan Rice (Arsenal/Inghilterra

Rodri (Manchester City/Spagna)

Antonio Rudiger (Real Madrid/Germania)

Bukayo Saka (Arsenal/Inghilterra)

William Saliba (Arsenal/Francia)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay)

Vinicius (Real Madrid/Brasile)

Vitinha (Paris Saint-Germain/Portogallo)

Nico Williams (Athletic Club/Spagna)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Germania)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Svizzera)

Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)