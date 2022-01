Piqué risponde ad Emery: "Ancora ti brucia il 6-1 col PSG"

Botta e risposta fra il tecnico Unai Emery e Gerard Piqué. Nel post-partita di Villarreal-Atlético, l'allenatore del submarino amarillo ha contestato il gol annullato ieri a Dani Parejo per un presunto fallo fi mano. Il tecnico basco ha colto l'occasione per paragonare l'episodio a quanto avvenuto qualche settimana prima nel corso di Villarreal-Barcellona, dove né il VAR né l'arbitro hanno visto un mani in area di Piqué sullo 0-0. Partita che per la cronaca hanno poi vinto i blaugrana per 0-2: "Di recente in questo stadio c'è stato un mani evidente in area di Piqué, in una partita poi da noi persa. Lui ha sempre negato. Quello accaduto a noi stasera (ieri) non era mani, quella di Piqué sì e poi si mette a commentare su Twitter gli arbitraggi delle altre partite" riferendosi al commento anti-Real Madrid nella partita di sabato sera contro il Valencia.

Pronta la risposta del difensore del Barça, che su Twitter replica così: "Parla una persona che dopo tre anni continua a lamentarsi dell'arbitro dopo aver perso 6-1. Superalo, Unai". Il riferimento è a Barcellona-PSG di Champions League, la notte della clamorosa rimonta blaugrana ai danni della squadra di Emery, che successivamente in un'intervista dichiarerà: "Di quella partita cambierei solo l'arbitro".