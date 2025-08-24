Rabiot si scusa con De Zerbi e attende risposte dal Marsiglia: per l'ex Juve probabile futuro ancora in Francia

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe restare in Francia con De Zerbi. Sì, il centrocampista ex PSG e Juventus era stato messo fuori rosa e quindi sul mercato dopo un forte e vioento litigio avuto con l'ex compagno di squadra al Marsiglia Jonathan Rowe, oggi nuovo giocatore del Bologna nella nostra Serie A.

La novità sarebbe che, come riportato da Téléfoot, il giocatore francese si sarebbe scusato con De Zerbi due giorni fa, al centro sportivo della Commanderie. Senza tuttavia voltare definitivamente pagina. Resta da vedere quale sarà la decisione del duo Longoria-Benatia, rispettivamente presidente e direttore sportivo dell'OM e di come e quanto il Milan, eventualmente potrebbe inserirsi nella corsa a Rabiot, pupillo da sempre di mister Allegri.