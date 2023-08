Record - Mehdi Taremi titolare stasera in Rio Ave-Porto

Mehdi Taremi è un obiettivo del Milan per queste ultimi giorni di mercato. I rossoneri sono in cerca di una punta ma devono sperare che il Porto abbassi le richieste per l'attaccante iraniano. Intanto stasera l'allenatore Sergio Conceicao manderà in campo da titolare Taremi nella partita di campionato contro il Rio Ave, squadra che lo ha portato in Europa e vecchia conoscenza del Milan. Lo riporta questa mattina Record.