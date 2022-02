Relevent trasmetterà le competizioni UEFA negli USA: accordo da 300 milioni

La UEFA ha ceduto i diritti di trasmissione delle sue competizioni negli USA per il triennio 2024-2027. Come annunciato dal New York Times, a vincere la gara sarebbe stata la società Relevent Sports Group, compagnia di Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins. Un accordo da 300 milioni di euro; battuta la concorrenza di altri quattro colossi, che avrebbero voluto acquisire i diritti della Champions League e delle altre competizioni europee.